Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 39 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Balıkesir'de, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda, 39 kişi gözaltına alındı.

Operasyonların Detayları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir hafta içinde Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı belirlenen 39 şüpheliyi hedef aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlar sonucunda:

2.969 uyuşturucu hap

1.705 gram esrar

70 gram kenevir tohumu

56 kök kenevir bitkisi

50 gram bonzai

20 gram metamfetamin

2 hassas terazi

9 uyuşturucu kullanma aparatı

1 iklimlendirme sistemi

11 tarımsal ilaç

120 kilogram kıyılmış tütün

113.300 sigara

10.600 makaron

1 sigara sarma makinesi

7 ruhsatsız tabanca

4 ruhsatsız av tüfeği

6 tabanca şarjörü

415 fişek

1 dijital materyal

54.000 lira, 300 dolar ve 10 avro suçla bağlantılı olarak ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri hala devam etmekte olup, soruşturma sürecinin ilerlemesi bekleniyor.