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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 39 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suç operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:54
Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 39 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Balıkesir'de, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda, 39 kişi gözaltına alındı.

Operasyonların Detayları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir hafta içinde Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı belirlenen 39 şüpheliyi hedef aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlar sonucunda:

  • 2.969 uyuşturucu hap
  • 1.705 gram esrar
  • 70 gram kenevir tohumu
  • 56 kök kenevir bitkisi
  • 50 gram bonzai
  • 20 gram metamfetamin
  • 2 hassas terazi
  • 9 uyuşturucu kullanma aparatı
  • 1 iklimlendirme sistemi
  • 11 tarımsal ilaç
  • 120 kilogram kıyılmış tütün
  • 113.300 sigara
  • 10.600 makaron
  • 1 sigara sarma makinesi
  • 7 ruhsatsız tabanca
  • 4 ruhsatsız av tüfeği
  • 6 tabanca şarjörü
  • 415 fişek
  • 1 dijital materyal
  • 54.000 lira, 300 dolar ve 10 avro suçla bağlantılı olarak ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri hala devam etmekte olup, soruşturma sürecinin ilerlemesi bekleniyor.

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