Balıkesir'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde İkisi de Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası!

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kesiminde, bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Yaralanmalar

İran uyruklu Sevedeh Gounoush Famil Arjestani (46) yönetimindeki 34 MG 5643 plakalı otomobil, Savaştepe bölgesinde Naim Yıldızlı tarafından sürülen 27 AC 948 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi ve araçta bulunan Adnan Akar (44) ile Arjestani, otomobil içinde sıkıştı.

Yardım ve Tedavi Süreci

Kaza sona erdikten sonra, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Sonrasında, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazanın ardından, trafik bir süre tek şeritten akarken, araçların kaldırılmasının ardından yollar normale döndü.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.