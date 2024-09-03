Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Balıkesir'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde İkisi de Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:22
Balıkesir'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde İkisi de Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası!

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kesiminde, bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Yaralanmalar

İran uyruklu Sevedeh Gounoush Famil Arjestani (46) yönetimindeki 34 MG 5643 plakalı otomobil, Savaştepe bölgesinde Naim Yıldızlı tarafından sürülen 27 AC 948 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi ve araçta bulunan Adnan Akar (44) ile Arjestani, otomobil içinde sıkıştı.

Yardım ve Tedavi Süreci

Kaza sona erdikten sonra, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Sonrasında, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazanın ardından, trafik bir süre tek şeritten akarken, araçların kaldırılmasının ardından yollar normale döndü.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2...

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2...

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2...

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula