Balıkesir'de Kayıp Genç Kızın Ölümü: Baba İtiraf Etti

Balıkesir'de Kayıp Genç Kızın Olumsuz Sonucu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 18 yaşındaki Eylem Sevilen'in evinde bulunan kanepenin içinde ölü olarak bulunması, şehrin gündemine bomba gibi düştü. Genç kızın annesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlayan araştırma, Eylem Sevilen'in cansız bedeninin bulunmasıyla sonuçlandı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Eylem Sevilen'in annesi, kızı gün içinde eve dönmeyince durumu polise bildirdi. Araştırmalar sonucunda, bir akraba, genç kızın evdeki kanepede hareketsiz yattığını bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eylem Sevilen'in yaşamını yitirdiğini belirledi ve cenazesi incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Baba İtiraf Etti

Olayla ilgili olarak baba Murat Sevilen (44) gözaltına alındı. Polis sorgusunda, Murat Sevilen'in ifadesinde, kızının bir arkadaşının doğum gününe gitmek istemesi ve bir erkek arkadaşı olduğuna dair şüpheleri dolayısıyla kızını boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye Sevk

Baba Sevilen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Murat Sevilen, şimdi cinayet suçlamasıyla yargılanacak. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü ve infial yarattı.

Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.