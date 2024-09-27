Balıkesir'de Kayıp Oğul İçin Aile Umutla Bekliyor

Balıkesir'de Kaybolan Ceyhun Kabacan'ın Ailesi Umutla Bekliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Kabacan ailesi, 2.5 yıl önce henüz 22 yaşında kaybolan oğulları Ceyhun için umudunu kaybetmiyor. Annesi Yasemin Kabacan, oğlu hakkında olumlu düşüncelerini dile getirirken, yıllardır süren özlemini de gözyaşlarıyla aktarıyor.

Ceyhun'un Kaybolduğu Gün ve Ardındaki Gelişmeler

Yasemin Kabacan, Ceyhun’un 2022 yılının Nisan ayında evden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirtti. "Gittiği gün, ilçe meydanında bir bayiden av tüfeği aldı. Olayın üzerinden geçen süre boyunca, emniyete kayıp ihbarında bulunduk ama bir ize asla ulaşamadık," dedi.

Anne Kabacan, kaybolmadan bir hafta önce Ceyhun'un tüfek ruhsatı için sağlık raporu aldığını da ifade ederek, "Ceyhun’un iyi bir geleceği olacağını düşünüyorum. Bu kadar süre geçmesine rağmen ondan haber almamak benim için dayanılmaz bir acı," şeklinde konuştu.

Babası İlhan Kabacan’ın Duyguları

Baba İlhan Kabacan da, "Oğlumuzun sağ salim dönmesini istiyoruz. Her geçen gün daha fazla endişeleniyoruz," sözleriyle durumlarını özetledi.Kaybolduğundan itibaren sayısız girişimde bulunduklarını belirten Yasemin Kabacan, "Bir haber alabilmek için dua ediyorum. Artık nefes almak istiyorum!"

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor. Anne Yasemin (solda) ve baba İlhan Kabacan (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.