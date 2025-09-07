DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.231,43 -1,01%

Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı

Balıkesir Manyas'ta elektrik direğine çarpan 67 NZ 852 plakalı otomobilde sürücü uzman çavuş Asım Öztürk öldü; araçtaki Furkan Köroğlu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:12
Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı

Balıkesir'de elektrik direğine çarpan otomobilde uzman çavuş hayatını kaybetti

Kaza Manyas kırsalında meydana geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Manyas istikametine seyir halinde olan Asım Öztürk (26) idaresindeki 67 NZ 852 plakalı otomobil, Kızık Mahallesi kırsalında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Asım Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan araçtaki uzman çavuş Furkan Köroğlu ise sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada bulunan diğer yolcu, zincir market çalışanı Emre Aksoy'un ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Öztürk'ün cenazesi Manyas Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 uzman çavuş öldü, 1...

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 uzman çavuş öldü, 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı
2
Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti
4
Güney Kore: ABD'de Gözaltına Alınan İşçiler İçin Görüşmeler Sonuçlandı
5
Gazze'de 1,5 Yaşındaki Ali Abluka ve Açlıkla Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
6
YTB Gençlik Kampları: 58 Ülkeden Gençler İstanbul'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Dedi
7
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı