Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı

Balıkesir'de elektrik direğine çarpan otomobilde uzman çavuş hayatını kaybetti

Kaza Manyas kırsalında meydana geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Manyas istikametine seyir halinde olan Asım Öztürk (26) idaresindeki 67 NZ 852 plakalı otomobil, Kızık Mahallesi kırsalında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Asım Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan araçtaki uzman çavuş Furkan Köroğlu ise sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada bulunan diğer yolcu, zincir market çalışanı Emre Aksoy'un ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Öztürk'ün cenazesi Manyas Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

