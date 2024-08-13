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Balıkesir'de Kurtarılan Kedi Yavrusu Biber, Sahibine Kavuştu

Balıkesir'de yangından kurtarılan kedi yavrusu Biber, tedavi sonrası sahibi Elif Biroğlu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:22
Balıkesir'de Kurtarılan Kedi Yavrusu Biber, Sahibine Kavuştu

Balıkesir'de Yangından Kurtarılan Kedi Yavrusu Biber Sahibine Teslim Edildi

Balıkesir’de bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından kurtarılan kedi yavrusu "Biber", tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Biber, kadın itfaiyeci Seray Başol'un sağladığı oksijen desteği ile hayata döndürüldü.

İtfaiye Ekiplerinin Çabalarıyla Hayata Dönüş

Biber’in tedavisi, Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kedi yavrusu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, itfaiye eri Başol ve veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından yeniden ailesine kavuşmasının mutluluğu ile Elif Biroğlu’na teslim edildi.

Elif Biroğlu, Biber’i yaklaşık bir ay önce sokakta bulduğunu ve sahiplendiğini belirterek, "Başkan Akın, Başol ve Öztürk’e teşekkür ediyorum." dedi.

Mutluluğunu Paylaştılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Biber’in evine dönmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, itfaiye eri Başol da kediyi sahibesine kavuşturmanın verdiği mutluluğu dile getirdi. Veteriner hekim Öztürk, Biber’in tedavi sürecini anlatarak, "Kedimiz bize ulaştığında bitkin haldeydi. İlk anda itfaiye erimizin sağladığı oksijen desteği ile kurtuldu. Karbonmonoksit zehirlenmeleri için ilk 48 saat kritik olduğundan yoğun bakımda takip ettik. Şimdi sağlığına kavuştu ve sahibine teslim oldu." şeklinde konuştu.

Yangın ve Kurtarma Süreci

Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde, 9 Ağustos’ta Mobilyacılar Arastası’ndaki bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiyeci Seray Başol, hareketsiz halde bulduğu kedi yavrusunu dışarı çıkararak ona oksijen vererek hayata döndürmeyi başarmıştı.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray...

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

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