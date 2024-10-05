Balıkesir'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Dutliman Mahallesi kırsalında yer alan makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hızlı Müdahale

Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar derhal yetkililere haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Alanda Hasar Meydana Geldi

Yangın sonucu yaklaşık 50 dönüm bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışmalarına devam ediyor.