Balıkesir'de Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık Meyve Ağaçlarını Çiçeklendiriyor

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık gibi sahil bölgeleri ile Kazdağları’nın eteklerinde bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Ocak ayının ikinci haftasından bu yana gündüz sıcaklıkları 11-12 derecenin altına düşmeyerek, şubat ayının başında 17-18 dereceyi buldu.

Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan güney yüzünde erik, badem, kayısı ve şeftali ağaçları çiçek açarken, armut, vişne ve kiraz türü meyve ağaçlarında göz patlamaları gözlemlendi.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine verdiği demeçte, bu mevsimde bazı ağaçların erken çiçek açmasının normal olmadığını belirtti. Diker, kış mevsiminin henüz sona ermediğine ve önümüzdeki günlerde soğuk havaların tekrar görülebileceğine dikkat çekerek, "Bu ağaçlarımız, bu durumdan etkilenebilirler. Mevsimsel olarak bunların üretiminde eksiklikler görülebilir." şeklinde konuştu.

Diker, zeytin ağaçlarının da benzer sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu da ifade ederken, havaların sıcak geçmesinin zeytin ağaçlarının soğuklama sürecini yaşamamasına neden olduğunu dile getirdi. Ayrıca, şunları ekledi: "Havaların çok sıcak ve günlük güneşlik gitmesi nedeniyle zeytin ağaçları soğuklama dediğimiz olayı yaşamadılar. Bu nedenle, erken budama yapmak şu an için sakıncalı olacaktır. Şubatın ikinci yarısından sonra budama yapmak daha faydalı olacaktır."

Zirai Don Endişesi

Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki hafta Edremit Körfezi bölgesinin soğuk havanın etkisine gireceği öngörülüyor. Diker, bölgedeki mevsim normallerinin sıfır veya sıfırın altına düşmesinin, çiçeklerin etkilenmesine neden olacağını vurguladı. Diker, zirai don yaşanması durumunda meyve çiçeklerinin yanabileceği ve meyve üretiminde kayıplar yaşanmasından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi sahil bölgelerinde ve Kazdağları'nın eteklerinde bazı meyve ağaçları çiçeklendi.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi sahil bölgelerinde ve Kazdağları'nın eteklerinde bazı meyve ağaçları çiçeklendi.