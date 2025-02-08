Balıkesir'de Midibüs Devrildi: 18 Yaralı

Balıkesir'de İşçi Servisi Kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. D.A. yönetimindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, Gönen-Bandırma kara yolu üzerindeki Buğdaylı mevkisinde, refüje çarparak devrildi.

Kazada Yaralananlar

Kaza sonucu araçta bulunan sürücü D.A. ile birlikte İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırdı.

Olayın Gelişimi

Midibüsün, çalışanları sabah vardiyasına götürmek amacıyla Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.