DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.458.487,4 -0,44%

Balıkesir'de Midibüs Devrildi: 18 Yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:16
Balıkesir'de Midibüs Devrildi: 18 Yaralı

Balıkesir'de İşçi Servisi Kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. D.A. yönetimindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, Gönen-Bandırma kara yolu üzerindeki Buğdaylı mevkisinde, refüje çarparak devrildi.

Kazada Yaralananlar

Kaza sonucu araçta bulunan sürücü D.A. ile birlikte İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırdı.

Olayın Gelişimi

Midibüsün, çalışanları sabah vardiyasına götürmek amacıyla Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Pankart: 'Biz Tufanız'
2
ABD Yargıcı, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Kayıtlarına Erişimini Engelledi
3
Kırsalda Nüfus Azalıyor, Türkiye’nin Geneli Artışta
4
İstanbul'un Esenyurt İlçesi, Türkiye'nin En Kalabalık İLçesi Olmaya Devam Ediyor
5
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
6
Deprem Bölgesinde İmalat Sanayisi Yeniden Doğuyor: 320 Milyar Lira Yatırım Bekleniyor
7
Sigara Bırakma İsteğiyle ALO 171'i Arayanların Sayısı 308 Bin 222'ye Ulaştı

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti