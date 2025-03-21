Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davası Başladı: 4 Sanık Hakim Karşısında

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama Davası

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Cem Y, Serkan B ve Hulusi Yağız A ile tutuksuz sanık Murad B hazır bulundu.

İlk Değerlendirmeler ve Beyanlar

Duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespitleri gerçekleştirildi. İddianame doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, Cem Y'nin fabrikada operasyon direktörü olarak çalıştığı ve yönetim adına herhangi bir yetkisinin bulunmadığı öne sürüldü. Cem Y, olay sırasında yanan ürünlerin sipariş üzeri üretildiğini ve her zaman izinlerin alınarak sevk edildiğini ifade etti.

Patlama Anı ve Üst Düzey Denetimler

Patlama anını anlatan Cem Y, "Büyük bir patlama olduktan sonra yangın alarmı devreye girdi ve 'yıldırım düştü' anonsu geldi" şeklinde konuştu. Denetimlerin düzenli yapıldığını ve son denetimin Ağustos 2024'te gerçekleştirildiğini belirterek, tesisin güvenli olduğuna dair inancını dile getirdi.

Sanık Serkan B, patlama sırasında fabrikaya ulaşmaya çalıştığını ve çıkan yangına müdahale ettiklerini kaydetti. Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğun rapor edilmediğini vurguladı.

Güvenlik Uygulamaları ve Olası Sebepler

Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü olan Hulusi Yağız A, tesisin yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu dile getirirken, çalışanlara düzenli eğitimler verildiğini de ekledi. Olaydan önce fabrikada bir çalışanın uygunsuz hareketlerde bulunduğunu belirten sanık, patlamanın ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Tutuksuz sanık Murad B, fabrikanın önceki mühimmat müdürü olarak olay sırasında fabrikada bulunmadığını belirtti. Patlamaya sebep olabilecek her türlü dış etkiye dikkat çekerek, cameralardaki eksikliklerin durumu belirsiz kıldığını ifade etti.

Davanın Gelişmeleri

24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen patlama, üretilmiş patlayıcıların istiflenmesi sırasında gerçekleşmişti. Dava süreci, müştekilerin dinlenmesiyle devam ediyor. İddianamede, dört sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.