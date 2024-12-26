Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybeden Tuğba Sert Defnedildi

Balıkesir'deki Cenaze Törenine Üst Düzey Katılım

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen trajik patlama nedeniyle hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesi, büyük bir katılımla defnedildi.

Cenaze Töreni Detayları

41 yaşındaki Sert'in cenazesi, İvrindi ilçesi Osmanlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Osmanlar Camisi'ne götürüldü.

Törene katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sert'in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve bazı milletvekilleri de cenaze töreninde yer aldılar.

Cenaze namazının ardından, Tuğba Sert'in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.

Patlamanın Ardındaki Trajedi

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikası, 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen bölümünde meydana gelen bir patlama sonucu çökerek 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Hayatını kaybedenlerden 10 kişinin cenazesi bir gün önce toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.