Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Ölenlerin Kimlikleri Açıklandı

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama ve sonrasındaki çökme olayında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Olay, ilçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, özel bir firmaya ait mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde gerçekleşti.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri

Patlama sonucunda hayatını kaybeden fabrika personelinin kimlikleri şöyle: Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19). Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay Yeri Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, patlama sonrası olay yerinde inceleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürmekte. Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam etmektedir.