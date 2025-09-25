Balıkesir'de Narkotik Operasyonları: 1496 Sentetik Ecza Hap ve 5 Tutuklama

Balıkesir'de Narkotik Operasyonları: 1496 Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 1496 sentetik ecza hap ele geçirildi, yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ayvalık Operasyonu

Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 510 sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Operasyonu

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği birimlerince ilçede düzenlenen operasyonda ise 986 sentetik ecza hap ele geçirildi ve 3 zanlı yakalandı.

Ortak Bilanço ve Adli Süreç

Ayvalık ve Edremit'teki iki ayrı faaliyette toplam 1496 sentetik ecza hap ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" iddiası ile adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 1496 sentetik ecza hap ele geçirildi.