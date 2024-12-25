Balıkesir'de Öğrenci Servisi Kazası: 28 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 28 Yaralı

Sağlık Bakanlığı, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öğrenci servisi ile bir kamyonetin çarpıştığı bu üzücü olayda 28 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Bakanlığın yaptığı açıklamada, yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olduğu belirtilirken, üç yaralının durumunun kritik olduğu vurgulandı. Acil şifalar dile getirilen açıklamada, yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgi akışının devam edeceği kaydedildi.

Bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulması konusunda kamuoyuna çağrı yapıldı.