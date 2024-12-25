DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.961,22 -0,1%
BITCOIN
3.482.082,2 -1,67%

Balıkesir'de Okul Servisi ile Tırın Çarpışması: 28 Yaralı

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı. 3'ü ağır yaralı, sağlık durumu kritik.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:16
Balıkesir'de Okul Servisi ile Tırın Çarpışması: 28 Yaralı

Balıkesir'de Feci Kaza: 28 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen okul servisi ile tır çarpışması sonucunda toplamda 28 kişi yaralandı. Olay, Pamukçu mevkisinde gerçekleşti.

10 S 00206 plakalı servis midibüsü, Ahmet Ç. yönetiminde iken, Furkan S. idaresindeki 34 BOL 861 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilerek yaralanmalara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 8'i ağır 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında alınan bilgilere göre, yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yaralıların Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma...

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma...

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
2
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
3
2024'te Dünyada Yaşanan Yolcu Uçağı Kazaları: En Kötü Yıl Olabilir
4
Adana'da Ağabeyini Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
5
Fatih'te Kaçak Kafeterya Yıkıldı: İBB'den Tarihi Yapıya Koruma Hamlesi
6
Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek