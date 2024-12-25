Balıkesir'de Okul Servisi ile Tırın Çarpışması: 28 Yaralı

Balıkesir'de Feci Kaza: 28 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen okul servisi ile tır çarpışması sonucunda toplamda 28 kişi yaralandı. Olay, Pamukçu mevkisinde gerçekleşti.

10 S 00206 plakalı servis midibüsü, Ahmet Ç. yönetiminde iken, Furkan S. idaresindeki 34 BOL 861 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilerek yaralanmalara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 8'i ağır 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında alınan bilgilere göre, yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yaralıların Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.