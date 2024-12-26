Balıkesir'de Okul Servisi ve Tır Çarpıştı: İki Sürücü Tutuklandı

Balıkesir'de Feci Kaza: İki Sürücü Tutuklandı

Balıkesir'in Pamukçu mevkiinde dün meydana gelen okul servisi ile tıra çarpışma kazasında, 28 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Kaza Detayları

Kaza, 12 Ekim 2023 sabah saatlerinde gerçekleşti. Okul servisini kullanan Ahmet Ç. (10 S 00206 plakalı) ile Furkan S. yönetimindeki (34 BOL 861 plakalı) tırın çarpışması sonucu 26'sı öğrenci olmak üzere toplamda 28 kişi yaralandı.

Sürücülerin Tutuklanma Süreci

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Furkan S. ve Ahmet Ç. isimli sürücüleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki sürücü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananların sağlık durumları ile ilgili gelişmeler, hastanelerden takip ediliyor. Olay, Balıkesir'de okullarda güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.