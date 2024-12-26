DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Balıkesir'de Okul Servisi ve Tır Çarpıştı: İki Sürücü Tutuklandı

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı; tır sürücüsü ve servis şoförü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:41
Balıkesir'de Okul Servisi ve Tır Çarpıştı: İki Sürücü Tutuklandı

Balıkesir'de Feci Kaza: İki Sürücü Tutuklandı

Balıkesir'in Pamukçu mevkiinde dün meydana gelen okul servisi ile tıra çarpışma kazasında, 28 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Kaza Detayları

Kaza, 12 Ekim 2023 sabah saatlerinde gerçekleşti. Okul servisini kullanan Ahmet Ç. (10 S 00206 plakalı) ile Furkan S. yönetimindeki (34 BOL 861 plakalı) tırın çarpışması sonucu 26'sı öğrenci olmak üzere toplamda 28 kişi yaralandı.

Sürücülerin Tutuklanma Süreci

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Furkan S. ve Ahmet Ç. isimli sürücüleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki sürücü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananların sağlık durumları ile ilgili gelişmeler, hastanelerden takip ediliyor. Olay, Balıkesir'de okullarda güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşı Nebiyev ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü
2
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
3
Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü
4
Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti
5
122 Yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Dönemindeki Güvenli Yaşamı Anlatıyor
6
İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi
7
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Yeni Toplantı Tarihi Belirlendi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!