Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Altıeylül’de Orman Yangını



Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki canlı yaşamı tehdit ederken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Karadan ve Havadan Müdahale

Yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de, yetkililer durumu yakından takip ediyor ve gelişmeler hakkında bilgi almak için haberimizi takip edin.

