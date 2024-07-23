Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Hacıoğlu Mahallesi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi.

İtfaiye ve Orman Ekiplerinin Müdahalesi

Yangının yayılmasının önlenmesi için hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuldu. Ekiplerin özverili çalışmaları ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yetkililer, herhangi bir tehlike olmaması için dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.