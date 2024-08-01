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Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:12
Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Odunlu Yolu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangın, bölgedeki ormanlık alanlarda etkisini gösterdi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Olay Yeri’nde

Bölgedeki durumu kontrol altına almak amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangınla mücadele çerçevesinde, alevlerle savaşmak için 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve bir dozer kullanılıyor.

Diğer Kurumlarla İşbirliği

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere çevre illerden de 9 araç bölgeye gönderildi. Müdahale ekibi, 100 kişilik profesyonel bir kadrodan oluşuyor ve alevleri kontrol altına almak amacıyla 37 aracın desteğiyle yoğun bir mücadele yürütüyor.

Yangın kontrol altına alınana kadar ekiplerin mücadelesi devam edecek.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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