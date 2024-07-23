Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale: Havadan ve Karadan Ekipler Görevde

Gömeç'teki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Hacıoğlu Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda çıkan bir yangın, bölgedeki acil durum ekiplerinin devreye girmesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve hızlı bir şekilde genişlemesi engellenmeye çalışılıyor.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın ihbarının ardından, Balıkesir İtfaiye Teşkilatı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler olay yerine yönlendirildi. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahale çalışmaları devam ediyor. Yavaş yavaş kontrol altına alınıyor

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini belirtti. Yangının yayılma riskine karşı önlemler alınıyor ve yöre halkı bilgilendiriliyor.