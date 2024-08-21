Balıkesir'de Otomobil Devrildi: İki Yaralı

Otomobil Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, bir otomobil yoldan çıkarak otluk alana devrildi ve iki kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Sarıbeyler Mahallesi’nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 10 EB 952 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otların üzerine devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Aracın içinde asılı kalan sürücü ve yanındaki yolcu, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Savaştepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.