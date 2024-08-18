Balıkesir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Edremit'te Trafik Kazası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, F. T. yönetimindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Avcılar Mahallesi mevkiinde devrildi. Otomobilin savrularak yan yattığı ve ardından refüje çarparak ters döndüğü kaydedildi.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Kazayı görenlerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yapmış olduğu ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, otomobildeki C. Ç.'nin yaşamını yitirdiğini, sürücü F. T. ile diğer yolcular H. Ö., S. T. ve Y. A.'nın yaralı olduğunu belirledi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cenaze İşlemleri

Kazada hayatını kaybeden C. Ç.'nin cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.