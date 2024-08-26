Balıkesir'de Otomobil ve Tır Kazası: 2 Araç Alev Aldı

Balıkesir'de Feci Kaza

Balıkesir'de, bir otomobilin tıra çarpması sonucunda meydana gelen kaza, iki aracın alev almasına neden oldu. Kaza sonucunda, 1 kişi hafif yaralandı.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Eflatun A. yönetimindeki 35 AZU 306 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde Fatih A. idaresindeki 35 F 8096 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı ve yangın hemen yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Olayın ardından, itfaiye ekipleri derhal bölgeye intikal ederek yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Trafikte Aksamalar

Yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatıldı; fakat araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, tedbir amaçlı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Balıkesir'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi, kazada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi, kazada 1 kişi yaralandı.