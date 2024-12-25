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Balıkesir'de Panelvan Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleşen panelvan kazasında 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:28
Balıkesir'de Panelvan Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Balıkesir'de Panelvan Kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Balıkesir-Bursa kara yolunda B.T. yönetimindeki 16 AEU 298 plakalı panelvanın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Araç, Karapürçek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralanarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgiler takip ediliyor.

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