Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Fabrika Patlaması: 12 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen büyük patlama, büyük bir üzüntü yarattı. İlk belirlemelere göre, bu elim kazada 12 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde , bilinmeyen bir nedenle saat 08.25'te gerçekleşti. Patlamanın ardından çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Vali Ustaoğlu'ndan Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 3 çalışanımızın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu, patlamanın sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında meydana geldiğini, diğer binalarda ise cam kırığı gibi hasar oluştuğunu belirtti. "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda," dedi.

Patlama sonrası detaylı incelemelerin yapılacağı belirtilirken, bölgedeki halkın güvenliği için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.