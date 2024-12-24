Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasındaki Patlamada 12 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Balıkesir'deki Fabrika Patlama Haberi Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen üzücü patlama ve çökme olayı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlama, ilçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Olay Yeri İncelemesi ve Kurtarma Çalışmaları

Görülmekte olan olayın ardından, çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, hemen ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini ifade etti.

Patlamanın 08:25'te meydana geldiğini ve fabrikada çalışan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Vali Ustaoğlu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Vali, devam eden soğutma çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaralılara acil şifalar diledi.

Açıklamalar ve Son Durum

Vali Ustaoğlu, yalnızca tesisin kapsül üretimi yapılan binasında çökme olduğunu düşündüklerini, diğer binalarda büyük bir hasar olmadığını, yalnızca cam kırıkları bulunduğunu vurguladı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, olay yerinde yapılan çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yaralılar için acil şifalar dilerken, vefat eden çalışanlar için Allah'tan rahmet dilediklerini vurguladı.