Balıkesir'de PKK/KCK Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de PKK/KCK'ya Yönelik Önemli Operasyon

Balıkesir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin Başarılı Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler ışığında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği saptanan 3 zanlı üzerine operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Yürütülen operasyonda, belirtilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Şüphelilerin, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiaları da emniyet tarafından tespit edildi. Şu an için gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürmekte.