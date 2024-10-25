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Balıkesir'de PKK/KCK Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:55
Balıkesir'de PKK/KCK Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de PKK/KCK'ya Yönelik Önemli Operasyon

Balıkesir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin Başarılı Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler ışığında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği saptanan 3 zanlı üzerine operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Yürütülen operasyonda, belirtilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Şüphelilerin, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiaları da emniyet tarafından tespit edildi. Şu an için gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürmekte.

Bu operasyonda elde edilen bilgiler, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir.

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