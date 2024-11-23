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Balıkesir'de Sağanak Yağış: 502 Acil İhbara Müdahale Edildi

Balıkesir'de gerçekleşen sağanak yağış sonrası 20 ilçede 502 ihbara müdahale eden ekipler, su baskınlarına karşı mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:51
Balıkesir'de Sağanak Yağış: 502 Acil İhbara Müdahale Edildi

Balıkesir'de Sağanak Nedeniyle Ekipler Seferber Oldu

Balıkesir'de il genelinde etkili olan sağanak yağış, 20 ilçede toplam 502 acil ihbara neden oldu. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bu iklimsel koşullar sebebiyle 293 araç ve 424 personel ile görev yaparak vatandaşların yardımına koştu.

Su Baskınlarına Anında Müdahale

Kent genelinde sağanağın yol açtığı 64'ü acil olmak üzere toplam 502 olumsuzluğa müdahale eden ekipler, su baskınlarını önlemek için titiz bir çalışma yürütüyor. Edremit ilçesindeki merkez mahallelerde su baskınlarına karşı önlemler alınırken, Kepsut ve Manyas'ta da mazgal ve kanalizasyon temizlikleri düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Koordineli Çalışmalar ve Gelecek Planları

Savaştepe'de iki noktada yaşanan sorunlara müdahale eden ekipler, ayrıca Sındırgı'daki pazar yerinde meydana gelen su baskınını giderdi. Gümüşçeşme Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını yakından inceleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şehir genelinde kanalizasyon hatlarının yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Öztürk, tüm ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirterek, "Palyatif dokunuşlar yapıyoruz. Ancak kalıcı çözümler için yağmur suyu iletim hatlarının yapılması lazım. İnşallah bunu da planladık, gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'de il genelindeki sağanak nedeniyle 20 ilçede 502 ihbara müdahale edildi.

Balıkesir'de il genelindeki sağanak nedeniyle 20 ilçede 502 ihbara müdahale edildi.

Balıkesir'de il genelindeki sağanak nedeniyle 20 ilçede 502 ihbara müdahale edildi.

Balıkesir'de il genelindeki sağanak nedeniyle 20 ilçede 502 ihbara müdahale edildi.

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