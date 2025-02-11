Balıkesir'de Sahte Polis Çetesi Tutuklandı: 57 Bin Lira Gasbedildi

Balıkesir'de Sahte Polis Operasyonu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, sahte polis kimliği kullanarak yabancı uyruklu kişilerin paralarını gasbeden 5 kişi yakalandı.

Eylemlerinin Detayları

Olay, ilçeye bağlı Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli, 6 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Yabancı uyruklu bireylere tabancayla darbeler uygulayarak, onları evlerine kapattı ve toplamda 57 bin lira değerindeki paralarını gasbetti.

Hızlı Müdahale ve Yakalama

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine hemen harekete geçti. Ekipler, 37 ayrı güvenlik kamerasının 145 saatlik görüntüsünü incelediği analiz çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlıların Kimlikleri ve Tutuklanma Süreci

Şüphelilerin İstanbul'dan Balıkesir'e geldiği ve olayın ardından tekrar İstanbul'a kaçtığı belirlendi. C.A, İ.Y, Ş.G, F.G. ve A.B. isimli zanlılar, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 adet sahte polis kimliği de ele geçirildi. Balıkesir'e getirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.