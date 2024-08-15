Balıkesir'de Sazlık Yangınları Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Kontrol Altına Alınan Sazlık Yangınları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde 3 ayrı noktada çıkan sazlık yangınları, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladığı belirtilirken, bölge, göçmen kuşların takip ettiği önemli bir göç güzergahı olma özelliği taşıyor.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale

Yangın ile ilgili olarak çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine gönderildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, bölgeden 5 kilometre uzaktaki ilçe merkezinden bile net olarak görüldü.

İtfaiye Ekiplerinden Yoğun Mücadele

Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri de destek veriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.