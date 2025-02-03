Balıkesir'de Silahla Yaralanan Köpek Tedavi Altına Alındı

Balıkesir'de Silahla Yaralanan Köpek Tedavi Altında

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kirazlı Manastırı yakınlarında silahla vurulan sahipsiz bir köpek, Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekiplerince kurtarıldı. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen ekipler, yaralı köpeği tedavi altına almak üzere hızlıca müdahale etti.

İlk İncelemeler ve Tedavi Süreci

Yaralı köpeğin durumunu inceleyen ekipler, yapılan değerlendirmelerde köpeğin silahla vurulmuş olabileceğini belirledi. İhbar sonrasında olay jandarma ekiplerine bildirildi. Çekilen röntgen ve radyolojik incelemeler, ateşli silahtan çıkan merminin köpeğin vücuduna girip çıktığını ve ciddi bir kanamaya neden olduğunu ortaya koydu.

Cerrahi Müdahale Gereken Yaralar

Veteriner hekimler, köpeğin sırt bölgesindeki yaralara cerrahi müdahalede bulunarak temizleme işlemi gerçekleştirdi ve hasar gören dokuları dikti. Ancak, yapılan müdahaleye rağmen köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu olay, hayvanlara karşı işlenen şiddet eylemlerinin önlenmesi çağrısını bir kez daha gündeme getirirken, ilgili kurumların dikkatini çekti.