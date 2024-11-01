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Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 20:59
Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'deki Silahlı Kavga

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada, 30 yaşındaki Hakan Çakıroğlu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Tartışma Nasıl Başladı?

Kızıklı Mahallesi'nde, daha önce arasında husumet bulunan Hakan Çakıroğlu ile 35 yaşındaki H.B. ve 34 yaşındaki Emrah B. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, H.B. ve Emrah B., Çakıroğlu ile karşılıklı olarak ateş açtılar.

Olayın Sonuçları

Tartışmanın sonucunda Hakan Çakıroğlu ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda Hüseyin B. sağ kolundan, Emrah B. ise sol elinden yaralandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından, kavganın gerçekleştiği evin önüne gelen Hakan Çakıroğlu'nun akrabası H.M.Ç, şüpheli Hüseyin B'nin evine ateş açtı. Jandarma, olaya karışan üç şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin B., Emrah B. ve H.M.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Silahlar ve Deliller

Olayda kullanılan ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği ve tüfeklere ait şarjörler ile çeşitli tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi. Hakan Çakıroğlu'nun cenazesi otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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