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Balıkesir'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Tutuklandı

Balıkesir'de bir kişiyi öldüren saldırgan ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:27
Balıkesir'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Tutuklandı

Balıkesir'deki Silahlı Saldırının Ardından Tutuklamalar

Balıkesir'de meydana gelen silahlı saldırı sonrasında, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, saldırgana yardım eden iki kişi de gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda, 57 yaşındaki Recep Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası, güvenlik güçleri soruşturma başlatarak, olay yerinde 4 adet mermi kovanı ve bir deforme olmuş mermi çekirdeği buldu.

Şüphelilerin Belirlenmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin A.Ö. olduğunu tespit etti. Ayrıca, Özdemir ile A.Ö. arasında bir husumet olduğu belirlendi.

Kaçışın Yaktığı İzler

Olayın koyu renkli bir araçla gerçekleştirildiğinden yola çıkan polis ekipleri, aracı kullanan kişinin G.K. olduğunu saptadı. G.K., gözaltına alınarak A.Ö.'yü Edremit ilçesinde bulunan M.A.'nın evine götürdüğünü itiraf etti.

Operasyon ve Tutuklamalar

Eve düzenlenen operasyonda, A.Ö. tabancayla birlikte yakalandı. Olay sonrası kaçmasına yardım eden G.K. ve M.A. da gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Balıkesir’de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi...

Balıkesir’de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi...

Balıkesir’de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

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