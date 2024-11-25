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Balıkesir'de Suç Örgütlerine Büyük Darbe: 17 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:00
Balıkesir'de Suç Örgütlerine Büyük Darbe: 17 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği suç örgütlerine yönelik operasyonlar sonuç verdi. Gerçekleşen operasyonlar neticesinde toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İlçelerde Yapılan Operasyonlar

Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi ve Karesi ilçelerinde tespit edilen zanlılara yönelik başlatılan kapsamlı operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalandı. Opsiyonel olarak, suça karışan bireylerin ev ve iş yerlerinden önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda toplamda:

  • 1,487 uyuşturucu hap
  • 8 gram bonzai
  • 6 gram kenevir tohumu
  • 5 gram metamfetamin
  • 5 kök kenevir
  • 4 gram kubar esrar
  • 2 hassas terazi
  • 6 uyuşturucu kullanım aparatı
  • 1 ruhsatsız tabanca
  • 6 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen miktar

Şu anda, zanlıların jandarmada yürütülen işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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