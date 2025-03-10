Balıkesir'de Suç Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon: 50 Gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerine büyük darbe vuruldu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:06
Balıkesir'de Suç Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon: 50 Gözaltı

Balıkesir'de Suç Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlarla kaçakçılık ve organize suç örgütlerine önemli bir darbe indirdi.

50 Şüpheli Gözaltında

Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 50 zanlı yakalandı. Bu kişilerin 41 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör, fişek ve suçtan elde edilen gelir gibi önemli deliller ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda, suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelelerin devam edeceği ifade edildi.

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