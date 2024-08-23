Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Balıkesir'de Süt Tankeri ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Savaştepe'de meydana gelen kazada, bir otomobil süt tankerine çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:40
Balıkesir'de Süt Tankeri ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'de Facia

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, süt tankeriyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kazanın Detayları

Balıkesir yönünde ilerleyen Saniye Kahraman (22) yönetimindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunda, Ş.Ç. (32) idaresindeki 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar

Otomobilin sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ve halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Yurdanur Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önlemler ve Soruşturma

Kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü, jandarmada ifadesinin alınması için bekletiliyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!