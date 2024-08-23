Balıkesir'de Süt Tankeri ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'de Facia

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, süt tankeriyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kazanın Detayları

Balıkesir yönünde ilerleyen Saniye Kahraman (22) yönetimindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunda, Ş.Ç. (32) idaresindeki 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar

Otomobilin sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ve halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Yurdanur Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önlemler ve Soruşturma

Kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü, jandarmada ifadesinin alınması için bekletiliyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.