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Balıkesir'de Tedavi Edilen Şahin Doğaya Yeniden Kavuştu

Balıkesir'de tedavi edilen bitkin şahin, doğaya salındı. Uzmanlar, kuşun sağlığına kavuşması için gerekli bakımı sağladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:59
Balıkesir'de Tedavi Edilen Şahin Doğaya Yeniden Kavuştu

Balıkesir'de Şahin Doğaya Salındı

Balıkesir'de yol kenarında bitkin halde bulunan bir şahin, uzman veterinlerin titiz çalışmaları sonucunda doğaya yeniden kavuşturuldu. Balıkesir-Bigadiç kara yolunda, bir vatandaş tarafından uçamayacak durumda bulunan Buteo buteo cinsi şahin, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

Şahin Üzerinde Yapılan İncelemeler

Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban tarafından yapılan incelemelerde, şahin doğadaki besin kaynaklarına erişemediği için enfeksiyon geçirip güçsüz düştüğü belirlendi. Detaylı bir muayene geçiren kuş, Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Erol tarafından radyolojik olarak incelendi ve herhangi bir kırık saptanmadı.

Tedavi Süreci ve Yeniden Doğaya Salım

Bir haftalık tedavi, bakım ve yeterli beslemenin ardından şahin sağlığına kavuşarak uçabilecek duruma getirildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde doğaya salındı. Bu olay, doğal hayatın korunması açısından önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Balıkesir'de bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından...

Balıkesir'de bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Balıkesir'de bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından...

Balıkesir'de bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

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