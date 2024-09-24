Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Gözaltı

Balıkesir Merkezli Tefecilik Operasyonu

Balıkesir ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı polis operasyonları sonucunda 10 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 milyon 565 bin lira ve 1,100 dolar değerinde 39 borç senedi ile birlikte 2 tapu belgesi ve çeşitli borç ilişkilerini gösteren notlar ele geçirildi. Bunun yanı sıra, yasa dışı silahlar ve uyuşturucu maddeler de bulundu.

4 ruhsatsız tabanca

1 kurusıkı tabanca

1 ruhsatsız av tüfeği

184 farklı çaplarda fişek

9 kesici ve delici alet

248 sentetik ecza hap

Yaklaşık 10 gram skunk maddesi

1 kenevir bitkisi

1 hassas terazi

Bir miktar metamfetamin

2 esrar öğütme aparatı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir ve Aydın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 10 milyon 565 bin lira ve 1100 dolar değerinde 39 borç senedi, 2 tapu belgesi, muhtelif sayıda borç ilişkisini gösterir not kağıdı, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 farklı çaplarda fişek, 9 kesici ve delici alet, 248 sentetik ecza hap, yaklaşık 10 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 kenevir bitkisi, 1 hassas terazi ve bir miktar metamfetamin maddesi ile 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Balıkesir ve Aydın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 10 milyon 565 bin lira ve 1100 dolar değerinde 39 borç senedi, 2 tapu belgesi, muhtelif sayıda borç ilişkisini gösterir not kağıdı, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 farklı çaplarda fişek, 9 kesici ve delici alet, 248 sentetik ecza hap, yaklaşık 10 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 kenevir bitkisi, 1 hassas terazi ve bir miktar metamfetamin maddesi ile 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.