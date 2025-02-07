Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir'de, tefecilik yaptığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde maddi açıdan zor durumda olan kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç veren ve daha sonra bu kişilerin mal varlıklarına tehditle el koyan zanlılar hedef alındı.

Eş Zamanlı Operasyon

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların adreslerini tespit ederek eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda;

5 av tüfeği,

4 çek defteri,

45 senet,

5 tapu senedi,

1 ipotek belgesi,

2 borç alacak defteri,

1 gayrimenkul değerleme raporu,

57 av tüfeği kartuşu,

1 bıçak,

2 av tüfeği şarjörü ve

3 dijital materyal

ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürmektedir.