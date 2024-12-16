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Balıkesir'de Temel Kazısı Sonrası Çökme Olayı: 3 Kişi Mahsur Kalıp Kurtarıldı

Balıkesir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çökme yaşandı; mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:03
Balıkesir'de Temel Kazısı Sonrası Çökme Olayı: 3 Kişi Mahsur Kalıp Kurtarıldı

Balıkesir'de Temel Kazısı Sırasında Çökme Olayı Gerçekleşti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 2. Sakarya Mahallesi Ünlü Sokak'ta gerçekleştirilen bir inşaat çalışması sırasında, yandaki apartmanın giriş yolunda çökmenin yaşanması üzerine paniğe yol açtı. Bu olayda, üç katlı 3 numaralı apartmanın girişine giden yol çökerken, binada bulunan H.A, A.A. ve I.A. isimli üç kişi mahsur kaldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Çökmenin ardından mahsur kalan kişilerin durumunu bildirmesi üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karesi Grup Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kişilere ulaşmak için merdiven uzatıp, köprü oluşturarak tahliye işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Tedbir Amaçlı İnceleme Başlatıldı

Kurtarma operasyonunun ardından, tedbir amaçlı olarak boşaltılan üç katlı binada itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Olayın nedenlerine dair detaylı çalışma yapılması planlanıyor.

Balıkesir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki apartmanın girişinin bulunduğu alanın...

Balıkesir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki apartmanın girişinin bulunduğu alanın çökmesi sonucu mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

Balıkesir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki apartmanın girişinin bulunduğu alanın...

Balıkesir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki apartmanın girişinin bulunduğu alanın çökmesi sonucu mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

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