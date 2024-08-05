Balıkesir'de Terör Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Terörle Mücadele Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonları neticesinde, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın Çalışmaları

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin eylemlerini ve faaliyetlerini gün yüzüne çıkarmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyondan Detaylar

Yapılan 3 ayrı operasyonda, Edremit'teki Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı'nda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçlaması ile, Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde bu örgüte yardım etme suçuyla ve Edremit'in Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yol kontrol noktasında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 3 zanlı ele geçirildi.

Devam Eden Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştiren işlemleri devam etmektedir.