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Balıkesir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:03
Balıkesir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erdek'te Trafik Kazası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Adnan Menderes Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Kazanın Detayları

Olayda, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 16 CTB 68 plakalı otomobil ile 06 AV 5867 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılara olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elektrik Direğinin Yıkılması

Ayrıca, çarpışma sonucu devrilen otomobillerin etkisiyle bir elektrik direği, park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Bu olay, park halindeki araçlarda hasara sebep oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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