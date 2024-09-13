Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Balıkesir'de Can Kayıplı Trafik Kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu üzerindeki Balıklıdere Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti. Necef Orbegi (65) yönetimindeki 34 GBK 319 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralıların Durumu

Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hızla kaza yerine sevk edildi. Araçta bulunan ve yaralanan Hülya (56) ve Semih Orbegi'nin (18) durumu kritik olarak değerlendirildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Necef Orbegi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.