Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Susurluk'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:39
Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Balıkesir'de Can Kayıplı Trafik Kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu üzerindeki Balıklıdere Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti. Necef Orbegi (65) yönetimindeki 34 GBK 319 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralıların Durumu

Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hızla kaza yerine sevk edildi. Araçta bulunan ve yaralanan Hülya (56) ve Semih Orbegi'nin (18) durumu kritik olarak değerlendirildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necef Orbegi'nin Durumu

Yaralılardan sürücü Necef Orbegi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıktı
4
Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Buluştu: Ekonomik Gelecek Vurgusu
5
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
6
İsrail Ordusu: Lübnan'dan 3 Roket Saldırısı Gerçekleşti
7
Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı