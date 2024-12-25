Balıkesir'de Trafik Kazası: Okul Servisi ile Tır Çarpıştı

Balıkesir'de sabah saatlerinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir okul servisi ile tır çarpıştı. Pamukçu mevkisi'nde gerçekleşen kaza sonrasında toplamda 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza, sürücülerin kimliği ve araç plakalarının henüz öğrenilemediği bir okul servisi ve tırın çarpışması sonucunda gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen okul servisinde bulunan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, 'İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.'" dedi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.