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Balıkesir'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:40
Balıkesir'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trafik Kazası Can Aldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Y.Ş. yönetimindeki 35 AEM 713 plakalı otomobil, Bandırma-Gönen kara yolunun Taştepe mevkisinde, H.Y. (34) idaresindeki 10 ALS 48 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından hemen bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Y.Ş.'yi Gönen Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Kaza sonrasında, ağır trafik akışı yaşanan bölgede tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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