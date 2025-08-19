DOLAR
Balıkesir'de Traktör Sahipsiz Köpeği Ezdi — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yolda yatan sahipsiz köpek, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör tarafından ezildi; olay güvenlik kamerasına yansıdı, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:20
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir traktörün yolda yatan sahipsiz bir köpeği ezdiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nden geçen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen bir traktör, Çamköy Mahallesi'ndeki kara yolunda yolda yatan sahipsiz bir köpeği ezerek üzerinden geçti. Söz konusu anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soruşturma

Kayıtlarda traktörün köpeği ezdikten sonra bölgeden uzaklaştığı görülürken, olaya ilişkin olarak jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

