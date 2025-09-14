Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 yaralı
Kazada 13 kişiden 11'i yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde tur minibüsü devrildi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
