Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Balıkesir, pazar günleri toplu taşıma seferlerini tamamen ücretsiz hale getiriyor. Alınan karar, yerel halkın bütçesine önemli katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:57
Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Balıkesir’den Tarihi Karar!

Balıkesir'de, tüm halkı ilgilendiren önemli bir destek kararı alındı. Yapılan açıklamada, Balıkesir'de ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenlenecek.

Son günlerde artan belediye destekleri, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bedava hizmetler ve indirimler, Balıkesirli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

Ücretsiz Destek Kararı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetleri ile ilgili yeni bir karar alarak pazar günleri belirli bir güzergahta ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirdi. Özellikle pazara gitmek isteyen vatandaşlar için bu uygulama büyük bir kolaylık sağlayacak.

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş., bu ücretsiz seferleri, Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar Pazarı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattı.

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Başkanın Değerlendirmesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler ürettiklerini belirtti. Yeni hatların yanı sıra bu ücretsiz projenin de önemli bir destek sunduğu müjdelendi.

Ücretsiz ring seferlerinin amaçlarından birinin yaşlı ve hamile vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Akın, otobüslerin güzergahı ve hareket saatlerinin titizlikle planlandığını ifade etti.

Ücretsiz Ulaşım Güzergahı

Merakla beklenen “Hasan Basri Çantay Pazar Hattı”, 23 Mart 2025 Pazar gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Otobüsler, Hasan Basri Çantay Mahallesi ve Gündoğan Mahallesi güzergahında faaliyet gösterecek.

Pazar günleri sabah saat 10.00'dan akşam 18.00’e kadar her saat başı hareket edecek olan ring otobüsleri, aşağıdaki güzergahı takip edecek:

  • Pazarpazarı Yıldırım Caddesi
  • Şehit Üsteğmen Abdurrahman Turan Caddesi
  • Rüzgar Caddesi
  • Paşa Torun Caddesi
  • Gonca Caddesi
  • Karanfil Sokak
  • Karabekir Sokak
  • Gülban Caddesi

Bu güzergahı takip eden otobüsler, vatandaşları Kapalı Pazar Pazarı’na ulaştıracak ve aynı rota üzerinden geri dönüş yapacak.

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