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Balıkesir'de Üniversite Öğrencisinin Cinayeti: Gerekçeli Karar Açıklandı

Balıkesir'de motokuryelik yapan Ata Emre Akman'ın cinayet davasında sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:53
Balıkesir'de Üniversite Öğrencisinin Cinayeti: Gerekçeli Karar Açıklandı

Balıkesir'de Cinayete Kurban Giden Ata Emre Akman'ın Davasında Son Gelişmeler

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında verdiği 24 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, failin eyleminin yasada öngörülen alt sınırdan cezalandırılmasının caydırıcı olmayacağı vurgulandı.

Olayın Detayları

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs 2023'te kurye olarak görev yaptığı sırada saldırıya uğradı. E.Ö.'nün, Akman'a alaycı bir cevap vermesi üzerine tasarlayarak öldürme suçunu işlediği belirtildi. Ancak mahkeme, sanığın bu savunmasını reddetti.

Sanığın Cezası ve Gerekçesi

Mahkeme, E.Ö.'nün ilk kez suç işleyen biri gibi değerlendirilmediğini ve bu nedenle üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini açıkladı. Hükümde, "Failin insani değerlerden yoksun bir şekilde eylemi gerçekleştirmesi, masum bir genci hayattan koparması ve toplumda infiale neden olması gibi faktörler göz önüne alındığında, alt sınırın yetersiz kalacağına kanaat getirildi," denildi.

Aile ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Kararda, Ata Emre Akman'ın ailesinin yaşadığı acı ve toplumda yarattığı kaygı gibi unsurlar da vurgulandı. Eylemin toplum güvenliği üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, sanığa verilen cezanın gerekliliğini destekledi.

Azmettirme Suçlaması ve Beraat Kararı

Öte yandan, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. hakkında ise azmettirme suçlamasından beraat kararı verildi. Mahkeme, baba ve oğul arasındaki konuşmaların azmettirme suçu oluşturmamakta olduğunu belirtti.

Sonuç ve Gelecek İçin Öneriler

Karar, toplumdaki adalet duygusunun titizlikle ele alınması gerektiği ve ceza infaz yasalarında yeniden değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapma çağrısında bulunuldu.

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