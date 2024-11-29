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Balıkesir'de Üst Geçide Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü H.K., kazada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:20
Balıkesir'de Üst Geçide Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Üst Geçide Çarpan Otomobil Kazası

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Cengiz Topel Caddesi'nde seyir halindeki H.K. yönetimindeki 10 ALT 774 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yeşil alana savruldu ve üst geçidin ayağına çarptı.

Kaza sonrasında çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurdaya dönen araçta bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından otomobilden çıkarılan H.K.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldu. Bu üzücü kaza, bölgedeki sürücülerin dikkat etmesi gereken bir durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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